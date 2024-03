NAISTEPÄEVA KLÕPSUD ⟩ «Elu oleks tühi must auk, kui neid naisi mu elus poleks!» Instagram on täitunud lillekimpude ja südamlike mõtetega

Muusik Grete Paia oli naistepäeva vibes juba neljapäeva õhtul, kui kirjutas Instagrami postitatud foto juurde: «Who run the world? Girls! (Kes valitsevad maailma? Tüdrukud! – toim) Imelist saabuvat naistepäeva, mu kallid naised!»

Poliitik Jüri Ratas jagab naistepäeval kaunist klõpsu sületäie tulpidega. «Ilusat naistepäeva! Soovin, et iga teie päev oleks täis armastust ja hoolt, rõõmsaid hetki ja sära silmades. Naistepäev on rohkem kui lihtsalt tähtpäev kalendris – täna märkame ja tunnustame naiste kandvat rolli meie ümber, olgu siis kodus, tööl või ühiskonnas laiemalt,» kirjutab ta.

Näitleja ja laulja Desiree Mumm nentis postituses, et loodetavasti ei piirdu naiste märkamine vaid tänase päevaga. «Ja see väike tüdruk, kellest saab ükskord naine, kannab kõiki neid unistusi endaga kaasas, aga naiseks saades ka valu ja ebakindlusi, mida tekib elukogemusega juurde. Võib-olla seetõttu on lihtne kaotada mängulisust ja lapselikku rõõmu.»