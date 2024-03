MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Vaata, kes käisid Karl Killingu debüütalbumi «37» esitluspeol

«Album räägib erinevatest tunnetest: armumisest, uuest algusest, sensuaalsusest ja kõigest sellest, mis armastusega seotud on. Kuna olen ka varem maininud, et olen pigem emotsionaalselt avatud, siis tundsin, et seda teed ma pean ka jätkama,» rääkis Killing.