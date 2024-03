Kevad tuleb seekord äärmiselt sündmusterohke ja kiire ning loomulikult puudutab see ka lähedasi suhteid ning inimeste armuelu.

25. märtsil algab selle aasta esimene varjutuste periood ning selle käivitab kuuvarjutus partnerlusmärgis Kaaludes (5°07’). See võib tähendada suhetele raputavaid aegu, ent mitte tingimata negatiivses võtmes. Kahtlemata on vajadus muutuste järele ning eriti sellistes suhetes, kus puudub tasakaal ning üks pool on end liialt alla surunud või endast liiga palju andnud.