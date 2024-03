VIDEO ⟩ MyHitsi uus saatejuht Janet Vavilov raadiotöö hirmudest: hästi palju öeldi mulle, et lähed raadiosse ja räägid mingit möla

Rääkides raadiotööst, tunnistas Janet, et hirme oli kuhjaga. «Ega siiamaani, kas just hirm, aga... Hästi palju öeldi mulle, et oo, lähed raadiosse ja räägid mingit möla, tead küll, nagu arvatakse, et lähme sinna näpud püsti ja midagi ette ei valmista,» nentis ta, lisades, et tegelikult on see väga suur vastutus, olla hommikuti neli tundi eetris.