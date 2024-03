VIDEO ⟩ Kethi Uibomägi kergitab saladuseloori oma ettevõtjast kallima kohta: meil on väga dünaamiline duo

«Olin nüüd just kaks nädalat MyHitsis ja kuna meil on nüüd neljane punt, siis saame mugavalt kõike roteerida. Kui keegi tunneb, et tahab minna puhkusele või on vaja võtta väikest time out'i, siis saame graafikuid sättida,» nendib MyHitsi raadiohääl Kethi Uibomägi Kanal 2 pressiüritusel, et raadiost ei ole ta kuhugi kadunud.