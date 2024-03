Valmistuge oma elu parimaks hetkeks! Ukraina superstaar Loboda saatis Eesti fännidele seksika videotervituse

Loboda tõusis muusikaareeni tippu kümmenkond aastat tagasi superhitiga "K chortu ljubov". Lennukale karjäärile andsid veelgi suurema hoo sisse vastuolulise videoga "SuperSTAR", "Tvoi glaza", "Sluchainaja", "Rodnoi" ja paljud teised esikohtadele jõudnud tantsu- ja raadiohitid.

Seksikas ning seda mitte varjav lauljatar on olnud loendamatute ajakirjade esikaantel ning tekitanud palju kõmu meedias. Neist üks suurimaid oli kõlakas, et Loboda teise lapse isa on maailmakuulsa bändi Rammstein liider Till Lindemann.

Kiievis 1982. aastal sündinud Svetlana Loboda esindas 2009. aastal Ukrainat Eurovisioonil looga "Be My Valentine" saavutades 12. koha. Artist on teinud mitmeid edukaid kollaboratsioone teiste lauljatega, sealhulgas Ukraina edukaima meeslaulja Max Barskihiga. Loboda on oma peadpööritava karjääri jooksul saanud mitmed muusikalisi- ja tunnustusautasusid, andnud välja viis stuudioalbumit ning olnud väga populaarne kontsertesineja. Tema live-d on alati showetenduste kõrgeim pilotaaz.

Õllesummer tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. 3.-6. juulini saab Tallinna Lauluväljakul näha maailma tantsumuusika lipulaeva Scooterit, lätlaste tuntuimat muusikabrändi Brainstormi, softrocki kuningat Smokiet ja teisi välisesinejaid. Välisartistide kõrval astuvad festivali seitsmel laval üles Tommy Cash, Trad Attack!, Rita Ray, Smilers, Terminaator, 2 Quick Start, Koit Toome, Anne Veski, Tanel Padar, Shanon ja paljude teised Eesrti tuntud artistid. Festivali esinejate nimekiri täieneb. Esinejate nimekiri päevade kaupa avaldatakse peagi. Juba 30 aastat deviisi "Kõik on kohal!" all toimuva festivali piletid on eelmüügis Piletilevis.