31-aastasel soomlannal pole kunagi olnud nutitelefoni. «Üle 20 aasta on mul kasutusel olnud just see telefon»

Kas elu ilma nutitelefonita on võimalik? Soomlanna Kara on ehe näide sellest, et edukalt saab hakkama ka ilma selleta. Ta leiab, et nutitelefoni puudumine aitab tal paremini keskenduda ja pöörata tähelepanu ümbritsevatele inimestele. Kara on endiselt kiindunud oma esimesse telefoni, mis on vastu pidanud üle 20 aasta. «Olen nagunii tuntud oma retroasjade poolest, nii et see telefon sobib mulle väga hästi,» ütleb ta.