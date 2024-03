ARMAS PEREKLÕPS ⟩ «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust ootab teist last

Teletäht Katrin Lust tegi neljapäeva hommikul avalikuks, et ootavad perelisa. Postimees Naise Digiajakirjadele antud suures intervjuus avaldas ta, et kaheaastane Olivia saab õe.

Ka Instagramis jagas Katrin armsat fotot. «Vastab tõele see väike uudis, et varsti on meid neli!» kirjutas ta klõpsu juurde.

«Rasedus on kulgenud üks ühele nagu esimese lapse puhul. Kui tavaliselt ütlevad emad, et ühe lapse puhul on nii ja teise puhul naa, siis mul on see nagu kellavärk,» tõdes ta intervjuus. «Esimesed kuud olid väga rasked, tohutult paha oli olla, tohutu väsimus, oksendasin ja iiveldasin.»

Teine laps peaks ilmavalgust nägema juulis.

«Oleme muidugi ääretult õnnelikud, aga ühel hetkel hakkab reaalsus ka kohale jõudma, mis tekitab ka natuke paanikat – milline käru osta, kas saan tööl edasi käia, jne,» tunnistas ta. «Aga see teadmine, et kõik on ju läbi aegade hakkama saanud, tekitab rahu.»

Katrini ja Oliver Kilgi esimene laps Olivia nägi ilmavalgust 2022. aasta 24. märtsil.

«Usun, et iga naine on unistanud pere loomisest. Mul on hea meel, et minu jaoks on see hetk kätte jõudnud, kus ma ei ela enam ainult iseendale, vaid mul on väike tütar, keda kasvatada ja kelle eest hoolt kanda,» rääkis ta toona Elu24 antud intervjuus.

