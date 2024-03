2 TUNNI EEST 5 EUROT ⟩ Pärnus autot parkinud mees leiab, et infotahvlil puudub oluline info

Märjamaa vallas elav mees läks Pärnusse kinno ja parkis oma auto Pärnu keskuse ja Pärnu kontserdimaja vahel asuvale parkimisplatsile. Kuigi sealsel infotahvlil on kirjas, et tund aega parkimist maksab 1 euro, tuli tal üle 2 tunnise parkimise eest tasuda hoopiski 5 eurot. «Kahte tundi ületav parkimine võrdsustatakse päevaga,» on mees üllatunud. Linnavalitsuse esindaja ütleb, et mobiilselt parkides arvestatakse tõepoolest päevatasu, kui parkimine toimub katkematult rohkem kui kaks tundi.