Moodulmaja skandaali keerisesse kistud Imre Küti nimekaim: tuttavad uurivad, et millega ma tegelen

Element- ja moodulmajade tootja Ösel House OÜ koduleht ja Facebooki leht pole enam kättesaadavad, kuid ettevõtte tootepildid on internetiavarustest endiselt leitavad.

Esmaspäeval eetris olnud «Kuuuurija» saates võeti luubi alla moodulmajade tootja Ösel House OÜ, kes on paljudel oma klientidel naha üle kõrvade tõmmanud. Ka ettevõtte esindaja Imre Küti nimi käis saatest läbi. «Ta on minu nimekaim, kuid nii tuttavad kui ka võõrad inimesed on mulle antud loo valguses kirjutanud,» teatab ettevõtjaga sama nime jagav meesterahvas.