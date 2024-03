ESIMENE SOOLOKONTSERT ⟩ Koos salapäraste külalistega lavale astuv Jaagup Tuisk: sõu tuleb kuradi tuus!

«Astun üles oma bande ja külalisesinejatega,» vihjas Tuisk sellele, et kontserdil astuvad lavale ka teised andekad esinejad. Lisaks märkis laulja, et soolokontserdi idee on tal olnud mõnda aega: «See plaan on meil soojas olnud juba pikalt, seepärast olengi ütlemata õnnelik, et nüüd saame täiskvaliteedi ja visiooniga selle projekti teie ette tuua!!»