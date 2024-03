KÕIK OSALEJAD TEADA ⟩ Kanal 2 suursõu «Tähtede täht» viimased kaks võistlejat on Anett Kulbin ja Antti Kammiste

Kanal 2 muusikalise võistlussaate «Tähtede Täht» osalejate nimekiri on viimaks avalik. Oma osalemise on kinnitanud ka andekas džässilaulja Anett Kulbin ja mitmekülgne muusik Antti Kammiste, kes on mõlemad valmis asuma põnevale teekonnale, et panna end proovile eri muusikastiilides ja kombata oma võimekuse piire.