Facebook lasi läbi reklaamid Netflixi staari süvavõltsitud alasti fotoga, kus ta oli alaealine

Netflixi menusarja «Wednesday» staar, näitlejanna Jenna Ortega on sattunud vastu enda tahtmist kõmulisse olukorda. Kogu skandaali keskmes on näitlejanna teismeeas tehtud fotod, millest on tehtud süvavõltsitud koopiad, kus Ortegat kujutatakse alasti. Facebook lasi need fotod reklaamina üles panna.