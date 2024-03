VIDEOTERVITUS ⟩ «Esimest korda hakkame õlut eksportima!» Suurbritannia filmirežissööri Guy Ritchie käsitööõlu jõudis Eestisse

«Lisaks filmidele on Guy Ritchiel tõesti pisike pruulikoda ja Londonis oma baar, millest ilmselt palju ei teata,» ütleb Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas ja lisab, et Eestisse jõuavad Ritchie toodetud IPA, laagri- ja alkoholivaba õlu. «Guy Ritchie on meilt mõned saunad ostnud ja kui me käisime tema juures vaatamas, kuidas saunad välja näevad ja vastu on pidanud, märkasime, et tal on koduväravates väike pruulikoda. Käisime ka seda vaatamas ja tekkiski mõte, et miks mitte Eestis neid pakkuda. Sealt kuidagi see jutt hakkas hargnema ja tundub, et mõte kõigile meeldis.»