Pea 30-aastane mees, kolm 20ndates naist ja kaks kolmeaastast last elasid kõik teadaolevalt Missouri osariigis St. Louis' linnas asuvas majas. Möödunud augustil haihtusid kõik kuus inimest justkui õhku ja kuid hiljem on põhjust arvata, et kadumiste taga on kultusjuhist muusik, kes kutsub end jumalaks.