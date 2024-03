«Olen inimene, kellega koos elada on täielik õudusunenägu,» tõdes Gary Goldsmith, printsess Catherine'i onu ennast tutvustavas videosissejuhatuses, millega sai avalikuks, et ta on populaarse Briti tõsielusaate värske hooaja osaleja.

Briti tõsielusaade «Celebrity Big Brother» on tagasi! Viimati 2018. aastal Channel 5 kanalis eetris olnud tõsielusaade on juba teine tõsielusaade, mis on uuesti teleekraanil. 2023. aastal tõi õigused soetanud ITV telekanal tagasi tõsielusaate «Big Brother», mis oli samuti viimati eetris kuus aastat tagasi.

Tõsielusaate mõte peitub selles, et osalejad peavad 19 päeva järjest elama ühe katuse all, neil puudub ühendus välismaailmaga ning see, kes majast välja visatakse, sõltub suuresti televaatajatest. Saade on eetris kuus korda nädalas, osa sellest läheb eetrisse otseülekandena.