Tippkokk Orm Oja: kui peene õhtusöögi eesmärk on restoranist nuumpardina lahkuda, siis äkki ei peakski seal üldse käima

Rääkides fine-dining'ust ja portsjonisuurustest, sõnas Orm taskuhäälingus, et see on kokkade igavikuline probleem – kuidas inimese kõht täis saada. «Me oleme füsioloogiliselt nii erinevad, et ma olen sellele ammu käega löönud. Kui mul tuleb 120-kilone jõutõstja restorani ja ütleb, et tal jäi kõht tühjaks, siis ma ei saa midagi teha, sa oled 120-kilone mees, sul pidigi kõht tühjaks jääma. Telli juurde siis... Või siis söö oma naise toit ära, sest su naine on 55-kilone piitspeenike modell.»