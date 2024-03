VAATA OTSE ⟩ Oppenheimeri plahvatust ootab Oscarisadu? Pühapäeva öösel selgub, kuidas jagunevad tänavused kuldmehikesed

Suurimaks favoriidiks peetakse tänavu Christopher Nolani meistriteost «Oppenheimer», mis on nomineeritud 13 kategoorias. Tugevat konkurentsi pakuvad ka Yorgos Lanthimose «Vaesekesed» («Poor Things») 11 nominatsiooniga, Martin Scorsese «Lillekuu tapjad» («Killers of the Flower Moon») 10 nominatsiooniga ja Greta Gerwigu «Barbie» kaheksa nominatsiooniga.

Näitlejatest ennustatakse edu Cillian Murphyle, kes on nomineeritud rolli eest filmis «Oppenheimer», ja Emma Stone'ile, kes tegi möödunud aastal paljukiidetud rolli filmis «Vaesekesed».

Kogu hiilgus saab Eesti aja järgi alguse pühapäeva ööl vastu esmaspäeva kell 00.30, mil telekanali Filmzone otsepilt lülitub glamuursele punasele vaibale. Tänavu ennustatakse, et punasel vaibal kannavad staarid jätkusuutlikke disaine ja vintage-motiive. Moeekspertide sõnul on oodata ka julgeid värve ja säravaid detaile.

Õhtujuhi rollis on taas hinnatud saatejuht ja koomik Jimmy Kimmel, kelle teravmeelsus ja huumor on publikut võlunud juba kolmel varasemal Oscari galal.

Loetud tunnid enne Oscarite gala otseülekannet, toob telekanal Filmzone kell 21.40 ekraanile 2023. aastal seitse kuldmehikest võitnud fantaasiapõneviku «Kõik kõikjal ja korraga» («Everything Everywhere All at Once»). Lisaks seitsmele Oscarile on linateos võitnud ka hulgaliselt teisi auhindu, sealhulgas Kuldgloobuse, BAFTA ja Critics' Choice Movie Awardi.