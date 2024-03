«Appi need jäid nii loomulikud ja ilusad, ma ei või!» rõõmustab Brigitte Susanne Hunt Instagrami-loos. Enda blogis kirjutab ta pikalt, et tahab jälgijatega aus olla, mistõttu tunnistab, et käis huuli süstimas.

Blogipostituses kirjutab Hunt, et ei plaaninud üldse huuli suurendama minna, kuna ei tundnud vajadust selle järele. Küll aga on tal väidetavalt kogu elu olnud probleem kuivade huultega ja sõbrannad ning jälgijad olevat soovitanud just fillereid. Ka enda blogis toonitas ta, et ei teinud süste huulte suurendamise vaid niisutuse eesmärgil.