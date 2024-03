UUS KODU ⟩ Silvia Ilves kolimisest: see osutus ikka väga palju raskemaks, kui arvasin

Veebruari alguses andis Silvia Ilves teada, et peab oma viietoalisest üürikorterist koos perega välja kolima. «Olen juba tükk aega tundnud, et soovin edasi liikuda, nii et teade, et pean välja kolima, ei tulnud mulle halva üllatusena,» ütles ta toona. Muusikul oli plaan juba 1. märtsiks kireva minevikuga korter vabastada, kuigi ta oleks seal võinud veel olla kuni 1. aprillini.