Muusik ja produtsent Karl Killing kommenteerib koondamist: aga ilm on s**aks ilus

Sama päeva õhtul jagas Killing ühismeedias, et ta koondati. «Kui Warner just koondas su, aga ilm on s**aks ilus,» teatas muusik oma TikToki videos.

«No nüüd ongi aeg bändi (Beyond Beyondi) teha,» kommenteeris sisulooja Kristina Pärtelpoeg postituse all. «Ei,» vastas Killing lühidalt.

Beyond Beyond oli noortebänd, kuhu kuulusid lisaks Killingule Frank Pintsaar, Frederik Küüts ja Gevin Niglas. Beyond Beyond alustas avalikkuse ees tegevust 2016. aastal Tallinnas. Aasta hiljem Küüts lahkus ja bändi tegevus lõppes.