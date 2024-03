JAHMATAV ⟩ Hongkongi firmalt peteti uskumatul kombel välja 24 miljonit eurot

Rahatähtedega dekoreeritud rahavahetuspunkt Hongkongi äripiirkonnas. Foto on illustreeriv.

Hongkongis jäeti rahvusvahelise ettevõtte töötajale mulje, et ta peab videokohtumist firma finantsjuhiga. Koosolek oli nii veenev, et ta ei kahelnud kordagi selle ehtsuses. Peagi aga selgus jahmatav tõsiasi, et töötaja oli «juhatuse» ülesandel kandnud ülisuure summa hoopiski osavatele petturitele, kes kasutasid raha väljapetmises tehisintellekti abi.