«Fännid ei pea muretsema!» Kuidas mõjutab Warner Music Balti haru sulgemine Eesti muusikuid?

Räppar Uku Aropi mänedžer Kristina Pärtelpoeg ütleb, et info selle kohta, et plaadifirma Eesti haru uksed sulgeb, oli tegelikult teada juba paar nädalat.

«Fännid ei pea muretsema, Uku on ja jääb ning katsume muusikat plaanipäraselt välja lasta,» ütleb Pärtelpoeg. «Selles suhtes kahju, et Warner kinni läks, meile väga meeldis Warneriga ja tiim oli super, ei ühtegi halba sõna. Vahepeal on sellised otsused ja elu keerdkäigud, mis ei sõltu meist ega Eestist, aga tulevad hoopiski kaugelt. Aga Uku teeb muusikat edasi ja midagi seisma ei jää,» ütleb Pärtelpoeg.