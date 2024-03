Ösel House moodulmaja ostuga külma saanud Airi: järgmised 25 aastat maksame 600 eurot kuus mitte millegi eest

«Ta tahtis osta sinna maja ja müüs maha oma ühetoalise Tallinna korteri,» alustab Airi juttu sellest, et maja oli mõeldud tema emale pensionipõlveks Saaremaale. «Ema arvas, et saab 20-ruutmeetrise majakese, aga mul tekkis mõte, et me tahaks ka tal ikka külas käia ja kuidas me siis sinna mahume, et võtaks natuke suurema maja,» meenutab kolme tütre ema möödunud sügisel tekkinud plaani.