TELENÄGUDE DUELL ⟩ Mälumängu «15 küsimust» erisaates astuvad täna vastamisi Eeva Esse-Sõõrumaa ja Sander Punamäe

«15 küsimust» erinädala avasid esmaspäeval muusikasõu «Tähtede täht» uue hooaja püsiekspert Mart Juur ja ajakirjandusmagasini «Kuuuurija» saatejuht-toimetaja Katrin Lust.

Mart Juur on öelnud, et «15 küsimust» on kujunenud tema üheks lemmiksaateks. «Selle saate võlu on see, et siin tekivad ju lood. Ei ole lihtsalt nii, et hulk mälumängureid tuleb kokku ja vastatakse küsimustele ja minnakse laiali. Siin tekivad oma kangelased. Inimesed, kellele elad kaasa, kes üllatavad oma teadmistega ja mis siin salata, vahel ka mitteteadmistega,» rääkis Juur.

Humoorikas meenutus

Ta meenutas ka lõbusat seika, kuidas aastaid tagasi tutvus oma vastase Katrin Lustiga. «Meie tutvus Katriniga algas väga naljakalt aastaid tagasi, kui ma olin kuskil linna peal ja mul helises telefon. Helistajaks oli Lust kuskilt ajalehest, kus ta tol ajal töötas ja küsis, et mida ma arvan naiste stringidest. Mäletan, et olin just Viru keskuses, üritasin osta patareisid, nii et see ümberlülitamine oli väga raske. Aga nii meie tutvus algas ja alati, kui me kokku saame, on meil väga lõbus,» jutustas ta.

Lust aga märkis, et ise ta seda seika ei mäletagi. «Ilmselt töötasin Õhtulehe uudistetoimetuses ja ju siis olid naiste seas stringid populaarsed. Miks muidu ma talle helistasin ja küsisin,» arutles ta muigamisi.

Saatejuht Jüri Butšakov, Katrin Lust ja Mart Juur. Foto: Kanal 2