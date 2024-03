EKSKLUSIIVNE VÕIMALUS ⟩ Kumu rehvidest toolid pälvisid Pariisi moenädalal suurt tähelepanu

Acne Studios moemaja tegi Jaanisoo toolide järgi ka tumbad, mille peale külalised istuda said. «Kuna selle kummi otsas on siin peaaegu 20 aastat ronitud, on sel spetsiifiline läige. Nad üritasid seda teksapüksist hõõrutud autokummi läiget ka nende tumbade peal järgi teha,» selgitas Polli.

«See on väga suur ja väga äge asi. Veel ägedam on, et Acne Studios võttis ja pühendas sellele sotsiaalmeedias eraldi postituse, nad tõid välja, kelle teosed need on, sellise kaliibriga brändid tihti peale ei tee seda,» märkis moeekspert Aljona Eesmaa, lisades, et skandinaavia bränd Acne Studios on ka eestlastele tuttav.