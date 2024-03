ÕHUS ON ARMASTUST ⟩ Lauljatar Laura Põldvere näitas esimest korda enda piloodist kallimat

«Olgugi et suurlinnade elu ja melu on see, mis mind (artistina) enamasti iga päev ümbritseb, siis vahel on tore eemale saada. Killuke minu südamest kuulub Lõuna-Eestile ja kõigele mõnusale, mis sel pakkuda on!» kirjutab lauljatar Laura Põldvere oma värskes ühismeedia postituses ja jagab armsaid fotosid enda nädalavahetusest.