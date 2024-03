Märtsikuu esimeses pooles on üheks sügavamaks teemaks oma hingehaavade, sisemiste ebakindluste ja takistustega tegelemine – kõik saavad mingisuguse meeldetuletuse oma haavatavuse kohta, kuid eesmärk on sellest ebamugavast kohast läbi kasvada.

Sellele viitab «haavatud tervendaja» Chironi ühendus hinge evolutsiooni ja tulevikku peegeldava punkti, Kuu Põhjasõlmega, mille toime läks tugevaks juba 25. veebruaril ning kestab veel kuni 14. märtsini. See, kuidas inimesed selle seisuga toime tulevad, sõltub väga palju nende isiklikust teekonnast. Kui traumad ja hingehaavad on pigem väiksed või nendega on juba küllaldaselt tegeletud, läheb kindlasti kergemini. Kui aga palju asju on veel lahendamata, võib see periood kujuneda raskemaks.