Kuula lugu, mis ootas oma aega kolm aastat ehk Eesti Laulu poolfinalisti YOANNA uut singlit

Tänavuses Eesti Laulu poolfinaalis osalenud YONNA on juba tagasi uue singliga, mis kannab nime «Strangers». Värskele loole on valminud ka minimalistlik muusikavideo.

Lugu valmis tegelikult juba aastaid tagasi. «See lugu on oma aega oodanud juba kolm aastat ning mul vahepeal oli hirm, et ta jääbki sahtlisse. Õnneks leidsin õige produtsendi, kellega see lugu lõpuni teha ja olen tulemusega rohkem kui rahul,» avaldab YONNA ja lisab, et lugu nägi viimaks ilmavalgust tänu produtsent Jakop Kaarmale.