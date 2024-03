Iris Apfel sündis 1921. aastal New Yorgis Queensi linnaosas. Tema isa perekonnale kuulus klaasi ja peegli firma, tema Venemaal sündinud emale aga moebutiik, vahendab The Telegraph. Apfel, kelle mõlemad vanemad olid juudid ning kes kasvas üle vanavanemate farmis, oli pere ainus laps, vahendab The Guardian.