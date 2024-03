ÕNNESOOVID! ⟩ Sünnipäevalaps Karl-Erik Taukar suurt pidu ei korralda: kümnekuuse lapsega on pohmakas piin

Muusik Karl-Erik Taukar tähistab oma 35. sünnipäeva, kuid suurt pidu tal plaanis ei ole, kuna kodus kasvab väike poeg. «Kui sul on kümnekuune laps, siis igasugune pohmakapäev on täielik piin,» räägib Taukar TV3 -le.

Kuid pidu ei jää pidatamata, vaid Taukar plaanib sünnipäeva tähistada hoopis juulis. «Ma olen alati tahtnud pidada sünnipäeva suvel, aga kuna mul on märtsis sünnipäev, siis see ei ole kunagi õnnestunud,» rääkis muusik väljaandele.

Möödunud aasta aprillis teatasid muusikud Kerli Kivilaan ja Karl-Erik Taukar sotsiaalmeedias, et nende perre on sündinud poeg. «Tere, poeg!» kirjutas Kerli Instagrami postituse pealkirjas. «Aitäh, hea Pelgulinna Sünnitusmaja kollektiiv, et meie eest nii hästi hoolitsesite, oleme teile igavesti tänulikud.»

Taukar sai tuntuks talendisaate «Eesti otsib superstaari» viiendast hooajast. 2017. aastal tunnistas ta, et kuigi tal on olnud silmapiiril mitmeid Maarjamaa kaunitare, siis oli Kivilaan just see, kes jalust nõrgaks võttis ning kellesse ta armus esimesest silmapilgust.