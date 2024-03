Laura Valgu jutt «tasuta» Botoxist sundis Marju Karinit sõna võtma: ma olen ärinaine, ma ei tee tasuta asju

Alles see oli, kui Laura Valgu ja Marju Karini vahel lõhkes justkui pomm ja viimane võttis sotsiaalmeedias teravalt terapeudi kohta sõna. «Ma väga pean naistest lugu, aga reeturitest mitte!! Ja ma tõesti reageerin, kui keegi on p**k. Tõstsin su kohvrid just ukse taha ja soovitan kõigil seda teha sinu puhul, Laura Valk,» kirjutas ilusüstide kuninganna Marju Karin sõbrapäeval Instagramis.

Järgmisel päeval täpsustas Marju, et on väsinud sellest, et suhtenõu annavad need, kellel endal on suhted üsna tuksis.