KLIPP «KUUUURIJAST» ⟩ Moodulmajasid müünud Eesti ettevõte jättis kümned kliendid raha ja koduta

Saates jagab teiste seas oma lugu Airi Lehemets, kelle ema unistas rajada oma kodu Saaremaale, kust on pärit tema juured. Pensionipõlveks mõeldud maja asemel on aga Mändjala krundil vaid mahavõetud võsa. Airi ema müüs oma Tallinna korteri ja kolis üüripinnale, et osta maalapp, kuhu plaaniti paigaldada Ösel House'i 60-ruutmeetrine maja. Lepingu järgi pidi hoone valmis saama nelja kuuga, aga reaalsus on hoopis teistsugune.

Eesti ettevõtte Ösel House’i majad haarasid Airi ja tema ema pilku aga mitmel põhjusel – ühelt poolt olid majad ilusad aga teisalt ehitusfirma poolt pakutud «võtmed kätte» pakett sobis mandril elavatele naistele eriti hästi. Kogu korraldus jättis alguses mõlemale hea mulje. «Ei jäänud sellist kahtlust, et ei tea millega nad tegelevad,» tõdeb Airi. «Algul oli kohe jutt, et järgmisel nädalal lähme kaevama. Aga noh, siiamaani pole seda juhtunud!»

Sarnaselt on petta saanud kümned teised kliendid, kes on maksnud Ösel House'ile suuri summasid, aga pole vastu saanud mitte midagi.

«Kuuuurija» toimetuse poole pöördunud ohvrite lugudest jääb kumama sama muster – alguses hakkas töö hoogsalt pihta, ent peale teise makse saamist jäi see soiku. Vahel saadeti klientidele pilte maja paneelidest, et luua muljet töö käimasolekust, aga tegelikult ei juhtunud midagi.

«Ootan maja pea aasta, leping on sõlmitud 2022. aastal. Jaanuaris 2023 anti lubadus, et maja on kohal. Kaua võib?» kirjutab Ösel House’s pettunud klient. «Meil on ilmselt sarnane olukord, mis paljudel teistel – 70 protsenti rahast on makstud, kõnedele ega meilidele ei vastata. Alates novembrist oleme planeerinud kaevetõid, mida järjest edasi lükatakse,» ahastab järgmine.

Täna on olukord selline, kus osa Ösel House’i kliente on otsustanud ettevõtte vastu kohtusse minna. Selgunud on ka see, et ettevõte on Äriregistris muutnud oma nime Weinsto Caring BWTC OÜks ning endiste juhatuse liikmete asemel on uue nimega firma esimees Lauri Hansberg, kes on Eestis tuntud kui üks kurikuulsamaid firmade matjaid.

Saates annab Ösel House OÜ kommentaare ettevõtte esindaja Robert Sarv.

