REPORTAAŽ ⟩ «Nüüd teame, kes 200 euro eest nõus oli!» Hundi taskuhäälingus käimine tiris mind skandaali ja jättis tühjade pihkudega

Segasin saatejuhtidele korra vahele ja uurisin, et mida mina siis õigupoolest tegema pean. Mõlemad saatejuhid kinnitasid, et liitun nendega saate lõpus, kus saan küsida seda, mida hing ihkab.

Ühel hetkel kutsuti mind kaamerate ette ja järgmised 15 minutit minu elust talletati Hundi taskuhäälingusse. Kõik käis üsna kiirelt ja juba kella neljaks oli kogu salvestus tehtud. Enne salvestust Hunt veel märkis, et teeme kiirelt, kuna aeg on raha ja raha meil ei ole. Võib oletada, et stuudio renditi vaid tunniks ja nii see kiire salvestus tehtud saigi.