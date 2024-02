«Võeti kanderaam ja must kott välja.» Tartu kortermaja trepikojast leiti surnukeha

Maja, kust surnukeha leiti, on üks Mõisavahe tänaval asuv viiekordne korterelamu, kus elavad tööealised inimesed, mõningad pered ja paar pensionäri. Surnult leitud inimene polnud aga majaelanik, vähemalt nii väidab kortermajas elav Marten.

Mitu aastat selles kortermajas elanud Marten (nimi muudetud) ei soovi, et tema pärisnime loos kasutatakse – selleks et vältida võimalikke konflikte. Probleemi juur on tema sõnul mõni kuu tagasi viiendale korrusele kolinud mees ja naine, või nagu Marten nende kohta paari vanusele viidates ütleb, siis «noormees ja neiu».