Sadade kaebuste tõttu suletud e-poe omanik tegutseb taas: me ei ole kunagi kavatsenud teadlikult petta või hõlptulu teenida

«Hiljuti soetasin internetist parfüümi ja sattusin petturi küüsi. Rääkisin juhtunust sõbrannale, suureks üllatuseks tuli välja, et ka tema on samasse orki lennanud,» räägib toimetusele Anna. «Veel suuremaks üllatuseks tuli aga välja, et meid mõlemaid on petnud üks ja sama mees.»