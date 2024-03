Populaarne sisustussaade «Kodud rahaks» alustab peagi uue hooajaga, kuid sel korral veidi teisiti! Muretsemiseks põhjust ei ole, vaatajatele juba tuttav Merlin Miido ei kao Keili Sükijaineni kõrvalt kuhugi, talle tulevad aga toeks kaks andekat neidu, Kirke Talu ja Liis Reisner, kes on varemgi oma andeid telekaamerate ees näidanud.

6. märtsil alustab Kanal 2s värske «Kodud rahaks» hooaeg, kuid lisaks uutele sisustusnõuannetele ja -nippidele on tõsielusaatel ka uued ekraaninäod.

Keili Sükijaineni juhitavas saates on siiani eksperdina nõu andnud vaid Merlin Miido, kuid sel hooajal tulevad talle appi kaks andekat neidu Kirke Talu ja Liis Reisner. Mõlemad neist on televaatajatele juba varem tuttavad, sest nii Kirke kui Liis on osalenud teistes tuntud Eesti tõsielusaadetes.