ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: akadeemik Ene Ergma sai juba 20!

JK: Aaaaa

EE: Neid ju narriti.

JK: Sul oli kasutu armumine?

EE: Kasutu armumine, ausalt. Ja need on kõige kaunimad armumised ju.

JK: No näed, nüüd sa räägid täiesti ausat juttu. Aga aga sinu põlvkonna inimesed no minu omad vanemad eksole on ju mis see on, sündinud 1938 ja 1939. Kuna sina esimest korda seksisid?

EE: Misasja?

JK: Seksisid!

EE: Ma ei kuulnud.. Aaa! Seksisid? Noooh, no ikka ma mõtlen, kui vanalt siis?

JK: Jah

EE: Mul oli noo ikka veel sellel sajandil.

JK: (naerab) Esimest korda ma mõtlen.

EE: Aaa, esimest korda?

JK: Jaa!

EE: Esimest korda, esimest korda siis oli kah ikka möödund sajand. No kuule, see oli aeg, kus oli hoopis karmimad reeglid. Meie olime natuke juba teistes aegades, ütleme me vee,l ei seda halba seksuaalrevolutsiooni, sina pead sellest paremini teadma, see ei olnud veel meieni jõudnud. See jõudis natuke hiljem.

JK: Kuna jõudis?

EE: No ma arvan, et äkki põhiliselt ma arvan et jõudis ikka kuskil juba no ikkagi noh tead see ma tulin ju Venemaalt tagasi 88 ja siis ikkagi väga no ütleme kõik suur, suurlinnad ütleme Moskva ja see need elasid muidugi teist elu aga, aga maa elu on ikka teistsugune jälle.