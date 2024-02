Liisi Eesmaa loodud kleidi lillemotiivi saab internetist ka euro eest: võimalik, et olen totaalselt tünga saanud!

Liisi Eesmaa disainitud kleit Keit Pentus-Rosimannuse seljas oli kahtlemata üks laupäevase presidendi vastuvõtu pilkupüüdvamaid. Tähelepanelik lugeja märkas aga, et Aliexpressis on vaid mõne euro eest müügil justkui sama motiiv, mis Liisi Eesmaa disainitud kleidil. «Oleksin ma teadnud, et neid ka nii hea hinnaga kuskilt leiab, saan oma järgmise kollektsiooni üleni ainult õitest kokku panna!» avaldab Eesmaa, kes tellis küll hiigelsuured litteraplikatsioonid veebipoest, ent mitte Aliexpressist.