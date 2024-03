«Ta näeb suurepärane välja!» kirjeldab seksuaalsetes kuritegudes süüdimõistetud Ghislaine Maxwelli naise advokaat ja viitab sellele, et pedofiil Jeffrey Epsteini kunagine kallim hoiab end vanglaseinte vahel jooga ning poolmaratonidega vormis. Märtsis loodab oma kohtuotsuse edasi kaevanud Maxwell trellide tagant välja pääseda.

Pedofiili Jeffrey Epsteini endine kallim ja alaealiste tüdrukute kupeldaja inglanna Ghislaine Maxwell kannab praegu 20 aasta pikkust karistust. Esmalt pidi Maxwell karistust kandma karmimas vanglas, kuid 2022. aasta suvel viidi Florida vanglasse, kus on elu palju... meeldivam.

Elu24 vahendas juba paar aastat tagasi, milline vanglaelu Maxwelli Floridas ees ootab. Kirjutasime, et ajakirjanike sõnul on Florida Tallahassee vangla võrreldes New Yorgi vanglaga, kus Maxwell varem oli, nagu kuurort.