VINGE ⟩ Üks Måneskini liige tuleb Tallinnasse esinema!

Måneskin on Itaalia bänd, kes põrutas 2021. aastal pärast Eurovisiooni lauluvõistluse võitu muusikamaailma parimate sekka! Nad on saavutanud edu mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. 2023. aastal pälvisid nad Grammy nominatsiooni ning sama aasta sügisel võitsid nad MTV muusikavideote auhinnagalal parima rokkmuusika muusikavideo tiitli.

Möödunud aasta mais lõppes nende kauaoodatud turnee «Loud Kids» ja selle viimane kontsert toimus juhtimisi just Eestis.

Nüüd, veidi vähem kui aasta hiljem, on Måneskini fännidel põhjust rõõmustada, sest üks neist tuleb taaskord Eestisse esinema. Nimelt astub Måneskini bassist Victoria De Angelis aprillis Tallinnas asuvas Helitehases lavale oma DJ kavaga.

«Victoria olemus lausa kiirgab elujanu, vabadust ja kirge muusika vastu. Uisutamine, rokiriffide bassil mängimine ning pidutsemise nautimine on olnud tema meelistegevusteks juba noorest east peale. Muusika oli vabanduseks, et koolist poppi teha, ning nii oli ta mitme bändi liige juba varakult. Victoria mässumeelsus ei vedanud teda alt ning tänaseks on ta ulakused teinud temast professionaalse täiskohaga muusiku,» kirjutatakse ürituse ametlikus pressiteates.

Olgugi et Victoria on eelkõige fännidele silma paistnud kui rokitšikk Måneskinis, on Milaano ja Berliini tehnomaailm äratanud temas ka armastuse klubimuusika vastu. Ja seda armastust ta oma DJ kavaga nüüd kõigile jagabki, pakkudes mõnusat hüperenergilist klubikogemust.

Victoria astub DJ kavaga Helitehase lavale 13. aprilli õhtul. Ürituse kohta leiad rohkem infot SIIT.