Mõned päevad tagasi küttis kirgi «Lege Podcast» juhi Tomas Legranti väljaütlemine, et Brigitte Susanne Hundi probleem on see, et ta topib liiga palju «möga» näkku. «Ja kui see sealt ära võtta, siis sa oled hoopis teist nägu,» teatas ta alustuseks Instagrami loos.