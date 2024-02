ÕNNESOOVID! ⟩ Robin Juhkental sai isaks: meile sündis armas ja terve tüdruk

«Ma oma eraelu ei ole juba üle kümne aasta kommenteerinud, aga ütlen nii palju, et kõik on imeilus ja soovin kõigile teistele ka rahu, armastust ja rõõmu!» märkis Juhkental toimetusele. «Soovin kõigile teistele ka rahu, armastust ja rõõmu!»

Robin on eesti poplaulja, raadiosaatejuht ja meemitegija. Ta on ansamblite Malcolm Lincoln, Metro Luminal ja Robin Juhkental & The Big Bangers solist. Ansambli Malcolm Lincoln koosseisus võitis ta 2010. aastal Eesti Laulu võistluse ja esines Eurovisiooni lauluvõistlusel. Samuti osales ta Eesti Laulul see aasta, kuid sooloartistina.