KAS SA TEAD? ⟩ Vaata, kes on need maailmakuulsad riigimehed, kelle juured ulatuvad Eestisse

«Soome uus president Alexander Stubb on peamiselt soomerootsi päritolu, kuid tal on ka üllatavalt palju Eesti juuri ja mitte ainult ühes liinis, vaid mitmetes liinides,» räägib Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss ETV saates «Ringvaade».

Puss selgitab, et Stubbi isa on pärit Eestist. Ka ema poolt on mõned sugulased Eestist pärit. «Nad ei olnud küll eestlased, vaid nad olid siinsed sakslased. Aga üks esiisa oli alguses Vändras ja hiljem Pärnus elanud tislermeister.»

Saatejuhi küsimuse peale, kas Stubb ka ise teab, et tema esiisad on Eestist pärit, ei osanud kahjuks Puss vastata. «Teda võib üllatada kindlasti, kui ta Eestisse tuleb.»

Taavi Rõivas (paremal) ja Alexander Stubb 2017. aastal Kultuurikatla katusel. Foto: Sander Ilvest

«Tema puhul on see ammu teada, et tol ajal üks esimesi inimesi Eestist, Martin Hoffmann, kes siis Ameerikasse läks, on Rooseveldi esiisa,» viitab Puss endisele Ameerika Ühendriikide presidendile Franklin Delano Rooseveldile.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen'i juured ulatuvad Eestisse. «Tema puhul on see kindlasti teada, sest ta ise käis oma esivanemate radadel Kreenholmi vabrikus. Selle rajas tema kuuenda põlve esiisa Ludwig Knoop, keda on hinnatud 19. sajandi suurimaks ärimeheks,» kirjeldab Puss saates.