LAS SÖÖVAD HELBEID! ⟩ Tegevjuht: vaesed võiksid õhtusöögina süüa hommikusöögihelbeid

Pilnick esines 21. veebruaril otseülekandes CNBC saates «Squawk on the Street», kus ta esitas oma seisukoha, mida mõned on võrrelnud lausega «las söövad kooki», mida sageli omistatakse ilma tõenditeta Prantsuse 18. sajandi kuningannale Marie Antoinette'ile (1755-1793), kui ta kuulis, et vaestel ei ole leiba. Kuninganna giljotineeriti Prantsuse revolutsiooni ajal 16. oktoobril 1793 Pariisis Place de la Concorde’il, kirjutab The Guardian.