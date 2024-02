«Me noortel on päriselt ka probleeme!» Koolipsühholoog Auli Andersalu-Targo ei usu, et koolikohustuse tõstmine midagi muudab

Haridus- ja teadusministeerium sai valmis eelnõuga, mis tõstab koolikohustuse 18. eluaastani. Eelnõu valmistati seetõttu, et põhihariduse omandamise järel õpinguid mittejätkavate noorte arv on kolmelt protsendilt viiele tõusnud, ja ka seetõttu, et gümnaasiumis väljalangenute arv on tõusuteel.