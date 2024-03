Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk kinnitas, et antud juhul on teave siiski keeleseadusega kooskõlas.

«Seadus ei ütle, et eestikeelne tekst peaks olema paremini vaadeldav, see ei tohi olla võõrkeelsest halvemini vaadeldav,» märgib Tomusk, lisades, et on mõistetav, et praeguses olukorras on venekeelne teave avalikus ruumis inimeste jaoks häiriv, kuid kehtiv keeleseadus seda ei keela.