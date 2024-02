Vingel peol käinud Jüri Ratas: ma ei ole abikaasaga viimase 10 aasta jooksul nii palju tantsinud

Ennu Ratas on tuntud peosari, mis tähistas 23. veebruaril Kultuurikatlas oma 20. sünnipäeva. Juubelipeol esinesid muuseas Terminaator ja Koit Toome.

«Mitte kunagi ei ole käinud, pean tunnistama, et päris lahe on seda templit saada,» tunnistas Ratas peoõhtul.

Tundub, et pidu Rattale ja ta abikaasale meeldis. «Ma ei ole abikaasaga viimase 10 aasta jooksul nii palju tantsinud kui täna Terminaatori, Mart Juure ja Koit Toome saatel,» tunnistas poliitik.

«Pean tunnistama, et hüppasime rohkem Terminaatori saatel,» tunnistas Ratas ja viitas, kes esinejatest rohkem tantsima pani. «Mis siin salata, see oli minu generatsioon, see emotsioon ja laulud, mis olid 20 ja 25 aastat tagasi.»