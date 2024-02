ÜLLATAV! ⟩ Räppar villemdrillem avaldas, mida ta esinedes lava taha soovib

Video-podcastis tuli juttu raiderist, ehk mida villemdrillem esinemiseks soovib. «Krõbinad Cookie Crisp, piim, sour patch’id (hapud kummikommid - toimetud), Oreo,» avaldas jaanuari lõpus aasta hip-hop/rap artisti tiitli noppinud villemdrillem, lisades, et soovib pudelit kanget alkoholi, lahjat ja kaks pudelit mulli. «Šampanja peab olema... Mul on kirjas et Moët ei ole šampanja,» lisas ta muiates.