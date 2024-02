Hollywoodi näitleja Gary Sinise'i poeg suri vaid 33-aastaselt

Filmidest «Forrest Gump» ja «Apollo 13» ning telesarjast «CSI: New York» tuntud näitleja Gary Sinise pere on tabanud valus kaotus. Sinise'i poeg McCanna Sinise suri 5. jaanuaril pärast viis ja pool aastat kestnud võitlust vähiga vaid 33-aastaselt, vahendab Page Six.

Sinise teatas poja surmast poolteist kuud hiljem oma heategevusorganisatsiooni kodulehel.

«Suvi 2018 oli meie perele eriti katsumusterohke. Tolle aasta juunis diagnoositi mu abikaasal Moiral kolmanda staadiumi rinnavähk, pärast operatsiooni alustas ta keemiaravi. Siis, 8. augustil, saime teada, et meie pojal on väga haruldane vähk,» kirjutas Sinise kodulehel.

Näitleja kirjeldas, et haruldane vähivorm Chordoma on üks miljonist ja saab alguse selgroost. See mõjutab keskmiselt 300 ameeriklast aastast. «70 protsendil juhtumitest saab vähi eemaldada ja see on ravitav. 30 protsendil juhtudest, umbes 90 inimest aastas, tuleb vähk tagasi.»

Samal ajal kui Sinise'i abikaasa sai vähist vabaks, algas nende poja aastaid kestev võitlus vähiga. Näitleja avaldas pikas postituses detaile oma poja elust viimastel aastatel ja kirjeldas tema kirge muusika vastu.